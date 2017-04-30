Polisten Film Gibi Operasyon

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 70 yaşındaki kadının 19 bin lirasını dolandıran çete, yaşlı kadına evini sattırmak isterken polisin operasyonuyla yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Gönen Emniyetine bağlı ekipler film sahnelerini aratmayacak operasyonla telefon dolandırıcılarına suçüstü yaptı. 19 bin TL'sini kaptıran ve evine tapudan sahte satış yapılan yaşlı kadının evinde iki gün bekleyen polis parayı almaya gelen dolandırıcıları başarılı bir operasyonla kıskıvrak yakaladı. Dolandırılmaya çalışılan yaşlı kadının davranışlarından şüphelenen Pazarcılar Odası Başkanı Çetin Canbaz, durumu Gönen Emniyetine bildirdi. Mağdur Melahat Yeşil ile irtibata geçen Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, emlakçı ile bağlantıya geçerek, evin 100 bin TL'ye satıldığını ve tapudan işlemlerin bittiği süsü verilerek çete üyeleri ikna edildi.



Melahat Yeşil'den evin parasını almak için gece 03.00'te yaşlı kadının evine gelen çete üyelerinden A.Y., evde konuşlanan sivil ekipler tarafından yakalandı. Gönen polisi, diğer 3 şüphelinin de açık kimliğini tespit ederken, mahkemeye çıkartılan A.Y. nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. - BALIKESİR