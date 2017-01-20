Polisten Başarılı Öğrencilere Bisiklet

IĞDIR (İHA) – Iğdır'ın Tuzluca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaokul ve liseler arasında yapılan polis konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye diren öğrencilere bisiklet hediye edildi.



Iğdır İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik'in katılımıyla düzenlenen törende, dereceye girenlere ödülleri verildi. Burada konuşan Tuzluca Emniyet Müdür Vekili Mustafa Güler, bu organizasyonlarla öğrencilerin daha başarılı olacağını dile getirerek, bu tür aktivitelerin devam edeceğini kaydetti.



Yapılan konuşmanın ardından İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik; kompozisyon dalında 100. Yıl Anadolu Lisesi öğrencilerinden Nuran Bozyiğit, şiir dalında Mehmet Akif Ersoy Ortaokulundan Reyhan Baldız ve resim dalında Namık Kemal Ortaokulundan Aysel Oruç'a bisikletlerini verdi. - IĞDIR