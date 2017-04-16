Polisten Alkışlanacak Hareket

Sarıcakaya ilçesinde oy kullanmak isteyen yaşlı bir kadına, polis memuru yardımcı oldu.



Yürümekte zorluk çeken 90 yaşındaki Kamile Aydoğan, vatandaşlık görevini yapmak için Fatih İlköğretim Okulu'na geldi. Bu sırada görevli polis memuru, yaşlı kadının yürümekte zorlandığını gördü. Koluna girdiği yaşlı kadının oy kullanmasına yardımcı olan polis memuru, çevredeki vatandaşlar tarafından tebrik edildi. - ESKİŞEHİR