Polislerin Şüphelendiği Şahıslardan Bonzai Çıktı

Tekirdağ'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üzerinde bonzai ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Zafer Mahallesinde polis ekiplerinin şüphesi üzerine durdurulan M.E. isimli şahsın üzerinden 6 fişek bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler muhafaza altın alınırken, şahısla hakkında soruşturma başlatıldı.



Polisi fark edince yere atmaya çalıştı



Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde ise yine polisin şüphesi üzerine durdurulan M.O. isimli şahıs yakalanacağını anlayınca bonzai uyuşturucu maddesini yere atmaya çalıştı. M.O.'nun üzerinde de 16 fişek bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ