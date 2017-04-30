Polislerin Gördüğü Yangını İtfaiye Ekipleri Söndürdü

KÜTAHYA'da 4 katlı apartmanın zemin katında bulunan tekel bayisinde çıkan yangını devriye gezen polisler görüp itfaiyeye haber verdi. Polisler zilleri çalıp, megafonla anons yaparak apartman sakinlerini dışarı çıkardı, gelen itfaiye ekipleri de yangını söndürdü.



Olay saat 04.00 sıralarında Zafertepe Mahallesi İmam Gazeli Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan tekel bayisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bu sırada devriye gezen polis ekipleri işyerinin alev alev yandığını görünce itfaiyeye haber verdi. Polisler daha sonra apartmanın zillerini çaldı, araçlarından megafonla anons yaparak ve siren çalarak apartman sakinlerini uyandırıp çıkmalarını sağladı.



Kısa sürede gelen Kütahya Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri yangının çıkış nedeninin araştırıldığını, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.



- Tahya