Polislerin de Evlerine Dadanan Azılı Hırsızlar Yakalandı

Kuşadası'nda polislerin de evlerine dadanan 4 kişilik azılı hırsızlık çetesinin 3 elemanı polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda son bir hafta içerisinde aralarında bir polisin evinin de bulunduğu 5 ayrı hırsızlık olayı gerçekleşti. Değirmendere mahallesi Güneş 1 Sitesi, Camikebir mahallesi, Kahramanlar Caddesi, Türkmen mahallesi ve bir spor salonunda meydana gelen toplam 5 hırsızlık olayının ardından harekete geçen Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, mobese kameraları ve görgü şahitlerinden faydalanarak 4 kişilik hırsızlık çetesini belirledi. Hırsızlık çetesinin çalınan eşyaları koydukları depoyu da belirleyen polis ekipleri, yaptıkları operasyonda şüpheliler E.A., M.F.U. ve S.İ.'yi ev ve işyerlerinden çaldıkları eşyalarla birlikte ele geçirdi. 3 hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edilirken, polis firari diğer çete üyesinin yakalanması için araştırmalarını sürdürüyor. - AYDIN