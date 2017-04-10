Polislerin 'Bylock' Davası

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle 114'ü tutuklu 149 polisin yargılandığı davanın ilk duruşması tamamlandı.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, 8 tutuklu sanık savunmalarını tamamladı.



FETÖ üyesi olmadıklarını ve "ByLock" programını kullanmadıklarını öne süren sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddetti.



Duruşma, tutuklu sanık savunmalarının tamamlanması için yarına ertelendi.