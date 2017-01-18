Polislere Yangın Söndürme Tatbikatı

Mardin'de AFAD ekipleri emniyet müdürlüğünde polislere yangın tatbikatı yaptırdı.



Mardin İl Emniyet Müdürlüğü avlusunda AFAD tarafından trafik ekiplerine yönelik yapılan tatbikatta yangında ilk müdahalenin önemi anlatıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürü Oray Ertuğrul'un da katıldığı yangın tatbikatında, AFAD ekip amiri Mehmet Gerbuli ilk dakikaların yangının söndürülmesinde önem arz ettiğini söyledi. Yeni başlayan yangına müdahalenin büyük faciaların önüne geçilebileceğini ifade eden Gerbuli "Yeni başlayan yangına etkili bir müdahaleden kısa sürede sonuç alınır. Alevler her tarafı sardıktan sonra yapılan çalışma soğutma olur. Yangın tüpleri açıldıktan ve kullanıldıktan sonra bir daha kullanılmamalıdır. Yeni dolum yapılması gerekir" dedi.



Emniyet müdürlüğü avlusunda bir kaba benzin dökülerek, yangın tüpü ile müdahale edildi. Tatbikata katılanlara yangın tüpünün nasıl kullanılacağı gösterildi.



Trafik Şube Müdürü Oray Ertuğrul da yangın tüpü ile tatbikata katıldı ve yakılan ateşi söndürdü. - MARDİN