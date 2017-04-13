Polislere 'Tatlı' Kutlama

Edirneli esnaflar Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla polis teşkilatının ambleminden oluşan badem ezmesi yapıp kentte görev yapan emniyet güçlerine ikram etti.



Fatih Sultan Mehmet heykeli ve Şahi Topları sergi alanı önünde polislerle bir araya gelen esnaflar kentin simge tatlılarından olan badem ezmesinden yapılma polis teşkilatı amblemini ve Osmanlı'dan günümüze miras 41 çeşit baharattan oluşan bir kazan Deva-i Misk helvasını emniyet güçlerine dağıttı.



Edirne Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, yaptığı açıklamada, kahraman Türk Polis Teşkilatının kuruluş yılını tatlı bir şekilde kutlamak istediklerini söyledi.



Türk polisinin gece gündüz demeden Türkiye'nin güvenliği için mücadele ettiğini ifade eden Dinar, "Birlik ve beraberliğimiz için sürekli mesai harcayan yeri geldiğinde canımızı yeri geldiğinde malımızı emanet ettiğimiz güvenle yaşamamızı sağlayan kahraman Türk polisimizin 172. kuruluş yıl dönümü kutluyoruz. Nice 172 yıllara diyoruz ve Selimiye'nin gölgesinden tüm şehitlerimize dualarımızı gönderiyoruz." diye konuştu.



Şekerlemeci Arif Meriç ise Türk milletinin güvenliğini sağlayan polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünü tatlı bir şekilde kutladıklarını belirterek, "Eğer bu aziz milletimizin evlatları olmasaydı biz bugün bu tatlıları yapıp buralara getiremezdik. Müslüman Türk polisi 172 yıldır dünyanın sigortasıdır. Bu kardeşlerimizin gününü kutluyorum. Mutlu ve tatlı nice yıllar diliyorum." ifadesinde bulundu.