Polislere Destek Mektubu

81 ilde Polise Mektup projesi kapsamında yazılan mektuplar Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz'e teslim edildi.



15 Mayıs 2009 tarihinde Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girmiş olduğu çatışmada şehadet mertebesine ulaşan Şehit Onbaşı Halil İbrahim Akgüre'nin kardeşi Emine Akgüre tarafından başlatılan ve toplumun değişik kesimlerinden vatandaşlarımızın destek verdiği "81 İlde Polise Mektup" projesi kapsamında yazılan mektuplar Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne ulaştı.



Mektupları teslim alan Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz bu desteğin kendilerini çok memnun ettiğini söyledi. - DÜZCE