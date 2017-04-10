Polislerden "Nefes Kesen" Gösteri

Adana polisi, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü kapsamında, özel harekat ve terörle mücadele ekiplerinin de katılımıyla havada, karada ve suda gösteri gerçekleştirdi.



Asayiş Şube Müdürü Ayhan İlkkan'ın yönettiği, gösteri ekibine, terörle mücadele, bomba imha, özel harekat, asayiş, uyuşturucuyla mücadele, havacılık ve sualtı şubeleri ile Sualtı Grup Amirliğinden 90 polis katıldı.



Gösteri kapsamında, ekipler, istihbari bilgi üzerine içinde iki kişinin bulunduğu bir kamyoneti takibe aldı. Polis helikopterinin de takip ettiği kamyonet, lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Polis köpeği, aracın içine atlayarak şüphelilerden birini yakaladı, diğer şüpheli ise bir konteynere saklandı. Buraya saklanan şüpheli, özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.



Araçta, bomba imha uzmanı ve narkotik ekiplerince arama gerçekleştirildi. Narkotik dedektör köpeği "Koko" araca gizlenmiş uyuşturucunun yerini tespit etti.



Başka bir gösteride ise sualtı ekibi, Seyhan Nehri'nde boğulmak üzere olan bir kişiyi kurtardı.



Gösterinin sonunda Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motorize yunus ekibi tarafından gösteri sunuldu. Motosiklet üzerinde hünerlerini sergileyen polisler, gösteriyi izleyenler tarafından büyük alkış aldı.



Gösteriyi, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar ve İl Emniyet Müdürü Osman Ak da izledi.