Polislerden Minik Öğrencilere Ziyaret

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı ekipler, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi Anaokulu'nda minik öğrencilerle bir araya geldi.



İlçe Emniyet Amiri Mehmet Akbulut ve emniyet personeli Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi Anaokulu öğrencilerini ziyaret etti. Ekipler minik öğrencilere polislerin görevleri hakkında sorular sordu. Daha sonra öğrencilerin polislerle ilgili sorularını cevaplayan ekipler, öğrencilere Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıldönümü anısına yapboz, boyama kitabı ve çeşitli oyuncaklar hediye etti.(MA-EFE) - KÜTAHYA