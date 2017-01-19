Polislerden Kan Bağışına Destek

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Kızılayı'na destek için kan bağışında bulundu.



Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen bağışa, çok sayıda polis destek verdi.



İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm personelin hizmetlerini aksatmayacak şekilde kan bağışlarını yapacaklarını söyledi.



Türk Kızılayı'na duacı olduklarını belirten Turanlı, "Hayır işleri yapan kurum ve kuruluşlara destek, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza gönül rahatlığı içerisinde Türk Kızılayı'na güvenlerini artırma ve emniyet olarak Türk Kızılay'ın yanlarında olduğumuzu bildirme noktasında bir aradayız." dedi.



Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Müdürü Ömer Selim Alan da emniyet personelinin gösterdiği duyarlılık için teşekkür ederek, "Emniyet personeli hiçbir karşılık beklemeden gönüllü olarak kan bağışında bulunuyor. Bu kanlarla inşallah vatandaşlarımıza fayda sağlayacağız, yaralarına merhem olacağız. Hepimizin kana ihtiyacımız olduğunu unutmamamız gerekiyor." diye konuştu.