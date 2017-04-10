Polislerden Duygulandıran Video

SAKARYA Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polisler, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle Mehmet Akif Ersoy'un 'Çanakkale Şehitlerine' şiirini seslendirirken, videoyu izleyenler duygulandı.



10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler memurları hazırladıkları anlamlı bir videoyu sosyal medya üzerinden paylaştı. İlçenin çeşitli yerlerinde yapılan çekimlerde polis memurları, Mehmet Akif Ersoy'un 'Çanakkale Şehitlerine' şiirini seslendirdi. Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın kabri başında da şiir okunurken, şiirin bir bölümünü çocuklar da seslendirdi. Şiiri izleyenler duygulandı.



- Adapazarısakarya