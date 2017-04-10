Polisler Trafik Cezası Yazmadı, Çiçek Hediye Etti

Niğde'de polis ekipleri yol kontrol uygulamasında sürücülere ceza kesmek yerine çiçek hediye ettiler.



Altunhisar ilçe Emniyet Müdürlüğü ve ilçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte yapılan yol kontrolü bugün daha farklı oldu. İlçe Emniyet Amiri Ali Aydın ve ekibi 10 Nisan Polis Günü nedeniyle sürücülere ve yolcular sürpriz yaptı. Yolda çiçeklerle karşılaşan vatandaşlar polis ekiplerine teşekkür ettiler. Kontrol noktasına Altunhisar Kaymakamı Ercan Kayabaşı bu anlamlı davranışlarından dolayı polisleri ve Emniyet Amiri Ali Aydın'ı tebrik etti. Kaymakamı Kayabaşı ayrıca vatandaşlarla sohbet etti. - NİĞDE