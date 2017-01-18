Polisler Reina Katliamcısını Sohbet Ederek Çözmeye Çalışıyor

Reina saldırganı teröristin sorgusu sürüyor. Öte yandan 'Hoca Yusuf' kod adlı İlyas Mamaşapirov'un da gözaltında olduğu iddia ediliyor.

SOHBET EDİYORLAR

Reina saldırganı teröristle ilgili son bilgiler ise şöyle:

Teröristin Afganistan'da silahlı eğitim aldığı ortaya çıkmıştı. Güvenlik güçleri, özel eğitimli teröristi çözmek için diyalog kurmaya, sohbet edip bilgi almaya çalışıyor. Teröristin sorgu işlemleri devam ediyor, ifade işlemine henüz geçilmedi.

EMİR RAKKA'DAN GELDİ

Terörist emrin Rakka'dan geldiğini doğruladı. Terör örgütünün sözde Türkiye emiri Hoca Akın'ın yardımcısı olduğu öğrenilen Hoca Yusuf kod adlı İlyas Mamaşapirov'la eylemler üzerine görüştüğü ortaya çıktı. İnternette bir mesajlaşma programından haberleştiklerini, yaptığı keşifleri aktardığını söylediği iddia ediliyor.

YUSUF HOCA GÖZALTINDA

CNNTürk muhabiri İsmail Umut Arabacı'nın verdiği bilgiye göre 'Yusuf Hoca' kod adlı terörist de gözaltında.

BURSA'DA OPERASYON

Reina saldırganıyla diyaloğa geçen bir kişinin Bursa'ya gitmesi üzerine bu sabah 27 kişi gözaltına alındı. Kayseri, Hatay, İzmir'den sonra Bursa'da da DAEŞ'e yönelik yeni bir operasyon yapıldı.

197 BİN LİRAYI DEAŞ VERMİŞ

Teröristin kaldığı evde 197 bin dolar bulunmuştu. Paranın, saldırı sonrası teröristin kaçması için DEAŞ tarafından verildiği belirlendi. Teröristin kaçma hazırlığı içinde olduğu, Rakka'ya gitmeye çalıştığı tespit edildi. Diğer örgüt üyelerinin de kendisine güzergah ayarlamak için çalıştığı belirlendi. Teröristlerin Suriye'den mi Irak üzerinden mi Rakka'ya gidebileceklerinin yollarını aradıkları ortaya çıktı.

TERÖRİSTİN OĞLU ARANIYOR

Teröristin saldırı sonrası eşinin yanına geldiği, 1.5. yaşındaki kızının eşiyle kaldığını, kendisinin 4 yaşındaki oğlunu alarak kaçtığı belirlenmişti. Terörist yakalandığında oğlu yanında yoktu. Çocuğun nerede olduğu araştırılıyor.

"LÜTFEN BENİ VURMAYIN"

Terörist operasyon sırasında karşısında polisi görünce "Lütfen beni vurmayın" demiş.

HÜCREYLE BAĞLANTI KURDU

Teröristle ilgili bir diğer iddia ise kendisine yardım eden 3 kişinin yakalanması üzerine paniğe kapıldığı ve Konya'daki DEAŞ hücresiyle irtibata geçtiği yönünde. İstihbarat birimlerinin bu girişimi fark ettiği öne sürülüyor.