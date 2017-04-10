Polisler Hakkari Esnafına Karanfil Dağıttı

HAKKARİ il Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Türk Polis Teşkilatının 172'nci yıldönümü etkinlikmleri kapsamında kent merkezindeki esnaf ve yoldan geçenlere karanfil dağıttı.



Hakkari Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri, Türk Polis Teşkilatının 172'inci yıldönümü etkinlikleri kapmasında kent merkezindeki esnaf ve yoldan geçenlere karanfil dağıttı. Polisin bu davranışından memnun olan esnaf, ekiplere teşekkür etti. - Hakkari