Polisler Hakkari Esnafına Karanfil Dağıttı(2)

KURBAN KESİP ZIRHLI ARAÇLARLA ŞEHİR TURU ATTILAR



Hakkari'de Türk Polis Teşkilatı'nın 172'nci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Polisevi bahçesinde kurban kesildi. Kurban kesimine Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, kurum amirleri, mahalle muhtarları ve polisler katıldı. Terörle mücadelede şehit olan polis ve askerler için duaların okunmasının ardından kurbanlık koyunlar tekbirler eşliğinde kesildi. Vali Toprak, polis günü nedeniyle Emniyet Müdürü Dilberoğluna çiçek verdi. Kurban kesiminin ardından Türk bayraklı zırhlı polis araçları, siren çalarak kent merkezinde tur attı.



