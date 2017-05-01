Polisler Alana Giren Fotoğrafları Tek Tek Fotoğrafladı

Bakırköy'deki 1 Mayıs kutlamalarına katılanlar daha önce alışık olmadıkları bir kontrolden geçiriliyor. Kutlama için arama noktasına gelenler alışık olunduğu şekilde görevli polis tarafından aramadan geçiriliyor. 1 Mayıs'da daha alışık olunmayan ilginç bir olay yaşandı. Görevli sivil polis memurları, alana sokulan her pankart ve dövizi tek tek fotoğrafladı. Bazen polisler bazen de 1 Mayıs katılımcıları pankart ve dövizleri açarak polis memurunun fotoğraf çekmesine yardımcı oldu. Kontrolden geçen pankart ve dövizlerin fotoğrafları polis tarafından sosyal medya uygulaması üzerinden amirlerine gönderildi. Onay alan ve kayda geçen pankart ve dövizlerin içeri alınmasına izin verildi.



- İstanbul