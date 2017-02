3MOTA oyuncuları yeni sezonunda, yönetmenliğini Ümit Çırak'ın üstlendiği "Polisler" adlı oyunu ile Sahne3'de...



Polonyalı oyun yazarı Slawomir Mrozek'in 1958 yılında yazdığı Polisler (Policja);Hiçbir zaman ve hiçbir ülkede geçmeyen ama dünyanın hemen her ülkesinde ve her döneminde yaşanan gerçeklerin oyunu "Polisler" halk, devlet ve kolluk güçleri arasındaki yapıyı mizahi bir açıdan ele alıyor.



Söylem ve kurgusundaki absürd yapı bize yaşanan tarihsel bir gerçekliğe dışarıdan bakma imkanı tanıyor. Yaşanan tarihsel gerçeklik diyorum çünki tarihin her sayfasında belki gerçekliği oyundakinden daha da absürd olaylar yaşanmış ve yaşanıyor. Bir devlet yapısı düşünelim kolluk güçlerine ihtiyaç kalmamış, hapisaneler boşalmış, halk hiçbir şeye itiraz etmiyor, kimsenin hiçbir şeyden şikayeti yok, hatta üstüne üstlük devlet ve yönetimi hakkında konuşulacak olsa kolluk güçlerine gerek kalmaksızın halk o kişiyi kendi tepeliyor; ne muhteşem bir halk devleti portresi değil mi? Neredeyse özeneceğimiz huzur ve refah dolu bir yaşamın ütopik tasviri.



VI. Direklerarası Seyirci Ödülleri



Komedi Erkek Oyuncu Ödülü - Tolga Çıklaçiftçi



21. Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri



Drama Dalında Yardımcı Erkek Oyuncu Adaylığı - Tolga Çıklaçiftçi



Yazan: Slawomir Mrozek



Çeviren: Neşe Taluy Yüce



Yönetmen: Ümit Çırak



Yönetmen Yardımcısı: Sibel Salihoğlu- Can Sertaç Adalıer



Sahne ve Kostüm Tasarım: Ceren Evgen Çırak



Dekor: Ali Asker Buğur, İlkay Eren, Hakan Demirci



Müzik Tasarım ve Araştırma: Fatih Atakan Taş



Işık Tasarım ve Uygulama: Serdal Ece



Genel Koordinatör: Sevinç Trenova



Oynayanlar: Çağatay Çatal, Can Sertaç Adalıer, Tolga Çıklaçiftçi, Sibel Salihoğlu, Baran Bayraktar, Özenç Eren Yelçi



İki Perde / 90 dk.