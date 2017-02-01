Polisler

3MOTA oyuncuları yeni sezonunda, yönetmenliğini Ümit Çırak'ın üstlendiği "Polisler" adlı oyunu ile Sahne3'de.

Polisler

3MOTA oyuncuları yeni sezonunda, yönetmenliğini Ümit Çırak'ın üstlendiği "Polisler" adlı oyunu ile Sahne3'de...

Polonyalı oyun yazarı Slawomir Mrozek'in 1958 yılında yazdığı Polisler (Policja);Hiçbir zaman ve hiçbir ülkede geçmeyen ama dünyanın hemen her ülkesinde ve her döneminde yaşanan gerçeklerin oyunu "Polisler" halk, devlet ve kolluk güçleri arasındaki yapıyı mizahi bir açıdan ele alıyor.

Söylem ve kurgusundaki absürd yapı bize yaşanan tarihsel bir gerçekliğe dışarıdan bakma imkanı tanıyor. Yaşanan tarihsel gerçeklik diyorum çünki tarihin her sayfasında belki gerçekliği oyundakinden daha da absürd olaylar yaşanmış ve yaşanıyor. Bir devlet yapısı düşünelim kolluk güçlerine ihtiyaç kalmamış, hapisaneler boşalmış, halk hiçbir şeye itiraz etmiyor, kimsenin hiçbir şeyden şikayeti yok, hatta üstüne üstlük devlet ve yönetimi hakkında konuşulacak olsa kolluk güçlerine gerek kalmaksızın halk o kişiyi kendi tepeliyor; ne muhteşem bir halk devleti portresi değil mi? Neredeyse özeneceğimiz huzur ve refah dolu bir yaşamın ütopik tasviri.

VI. Direklerarası Seyirci Ödülleri

Komedi Erkek Oyuncu Ödülü - Tolga Çıklaçiftçi

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21. Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri

Drama Dalında Yardımcı Erkek Oyuncu Adaylığı - Tolga Çıklaçiftçi

Yazan: Slawomir Mrozek

Çeviren: Neşe Taluy Yüce

Yönetmen: Ümit Çırak

Yönetmen Yardımcısı: Sibel Salihoğlu- Can Sertaç Adalıer

Sahne ve Kostüm Tasarım: Ceren Evgen Çırak

Dekor: Ali Asker Buğur, İlkay Eren, Hakan Demirci

Müzik Tasarım ve Araştırma: Fatih Atakan Taş

Işık Tasarım ve Uygulama: Serdal Ece

Genel Koordinatör: Sevinç Trenova

Oynayanlar: Çağatay Çatal, Can Sertaç Adalıer, Tolga Çıklaçiftçi, Sibel Salihoğlu, Baran Bayraktar, Özenç Eren Yelçi

İki Perde / 90 dk.

Kaynak: Etkinlik.io

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