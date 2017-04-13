Polisin, Uyuşturucu Kaçakçısı Takibi Filmleri Aratmadı

Tunceli'de, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 3 kişinin polis ekiplerinin kaçmaları ve takibin ardından yapılan operasyonla yakalanması film sahnelerini aratmadı.



Bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir süre önce 2 uyuşturucu kaçakçısının plakası açıklanmayan beyaz renkli bir otomobil ile kent merkezine, piyasaya sürülmek üzere bir miktar uyuşturucu madde getireceğini belirledi.



Harekete geçen polis, uyuşturucu naklinde kullanılacak otomobilin plakasını belirledikten sonra görüldüğü yerde yakalanması amacıyla aracın plaka bilgilerini Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına girdi.



Araştırmalarını yoğunlaştıran ekipler PTS kayıtlarından şüpheli aracın 10 Nisan Pazartesi günü, saat 22.40 sıralarında Pülümür ilçesi yönünden kent merkezi yönüne geçiş yaptığını saptadı.



Bu tespit üzerine aracı MOBESE kameralarından izlemeye alan polis, otomobili, MOBESE kameraları ve termal kameralar aracılığıyla yaklaşık 5 kilometre boyunca izledi.



Polisin film sahnelerini aratmayan bu takibi sonucu ilin Esentepe Mahallesi'nde bir evin önünde durduğu görülen araçtan inen 2 zanlının ellerindeki poşetler ile bir eve girdiği gözlendi.



Böylece 2 zanlının adresini ortaya çıkaran polis, bu kişileri yakalamak için Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve gözaltına alma talimatı doğrultusunda belirlenen adrese operasyon yaptı.



Operasyonda, A.A.C. (32) ile B.A. (33), 2 kilo 514.5 gram esrar, bir tabanca ve tabancaya ait içinde tek mermi olan şarjör, bir kuru sıkı tabanca, tabancaya ait şarjör ile 2 bin 145 lira ile yakalandı.



Bu kişilerin ifadelerinde ele geçirilen esrarı Pertek ilçesindeki bir mezradan aldıklarını itiraf etmesi üzerine operasyonu yürüten polis, Pertek Jandarma Komutanlığı timlerinin desteğinde bu mezraya gidip A.A.C. ile B.A'ya uyuşturucu verdiği belirtilen E.T'nin (32) evinde arama yaptı.



Aramada, bir kilo 908 gram esrarın yanı sıra bir ruhsatsız av tüfeği, bir kuru sıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör, 6 kuru sıkı tabanca fişeği ve 7 bin 700 lira bulundu.



Her iki olayda ele geçirilen malzemeler ile uyuşturucudan elde edildiği sanılan paraya el koyan polis, E.T'yi de yakaladı.



Gözaltına alınan A.A.C, B.A, E.T. polisteki işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanıp cezaevine konuldu.