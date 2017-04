Polisin 'Orantısız Gücü' Antrenörün Akıl Sağlığını Yeniden Bozdu

ERZURUM'da iddiaya göre kapalı alanda sigara içtiği için çıkan tartışmaya müdahale eden polisin 'orantısız güç' kullanması, voleybol antrenörü 43 yaşındaki Sinan Erhan'ın akıl sağlığını yeniden bozdu.



Olay, geçen 11 Nisan günü saat 22.30'da merkez Yakutiye İlçesi'ndeki bir nargilecide meydana geldi. İddiaya göre nargile içilen, ancak sigara yasak olan mekanda sigara yakan Sinan Erhan'ı, işyeri çalışanları uyardı. Tartışma çıkınca polise haber verildi. Gelen polisler iddiaya göre Sinan Erhan'a orantısız güçle müdahale etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde gelen 3 polisten biri Erhan'ın gözüne biber gazı sıkarken, diğerleri yere yatırıp kelepçe takmaya çalışıyor. Takviye polisler de gelirken, yerde yatan Erhan tekmelendi. Başına aldığı darbelerle fenalaşan Erhan'a götürüldüğü hastanede tıbbi müdahale edilerek rapor verildi. Polis merkezinde ifadesi alınan Erhan, saat 01.30'da serbest bırakıldı.



SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR



Ağabeyini karakoldan çıkar çıkmaz Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götüren İlhan Erhan, dayakçı polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Kendisinden 1 yaş büyük olan ağabeyinin 1999- 2000 yıllarında Siirt'te yedek subay olarak vatani görevini yaparken, yaşanan bir olay üzerine psikolojik rahatsızlık geçirdiğini belirten İlhan Erhan şunları anlattı:



"Ağabeyim, tezkeresine 1 ay kala komando birliği olarak operasyona giderken, yanındaki asker mayına basarak parçalanmış, kendisi bu olaydan dolayı sinir krizi geçirmişti. Kendi imkanlarımızla tedavisini yaptırdık. Bugüne kadar karıncayı bile incitmemiştir. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde 8 yıldır voleybol antrenörü olarak çalışıyor. 11 Nisan günü müzik dinlemek ve çay içmek için bir nargileciye gidiyor. Sigara içerken garsonlar tarafından uyarılıyor. Garsonlar polis çağırıyor. Nargileciye gelen polis de ağabeyime sert bir dille 'kalk bizimle geleceksin' diyor. Bunun üzerine ağabeyim 'Üstünüzdeki üniforma ve Türk Bayrağına saygı gösteriyorum. Benimle bu şekilde konuşmayın' diyor. Sanırım abimin boyundan, posundan korktukları için olacak ki, dışarıda biri biber gazı sıkarken diğerleri ellerine kelepçe vurup etkisiz hale getirmek istiyor. Daha sonra olay yerine gelen yaklaşık 12- 13 polis memuru abime yerde tekmelerle vuruyor. Bunlar görüntülerde mevcut. Gece yarısı abimi karakoldan alıp hastaneye getirdim. Dayak nedeniyle hastalığı yenilemiş ve ataklar yaşadığı için psikiyatri servisine yatırdılar. Burada tedavisinin mümkün olmadığını söyleyerek abimi 17 Nisan günü Elazığ'a sevk ettiler. Abim bugüne kadar devletin hiçbir kurumuna zarar vermemiştir. En acısı da şu ki, en çok değer verdiğim yerden hançer yedik devletimin polisi tarafından. Gece gündüz bir haftadır abimin başında duruyorum. Sık sık ataklar yaşıyor. Söyleyecek çok şey var ama boğazım düğümleniyor. Her yere şikayette bulundum. Bu işin peşini bırakmayacağım. Abime bunu yapan her kimse cezasını çekecek. Hastane doktoru sol göz ve sağ elde darp raporu vermiş. Ben hastaneye getirdiğimde vücudunun her yerinde darp izleri vardı."



Hastanenin bahçesinde Sinan Erhan'dan gelecek bir haberi gözyaşları için bekleyen 6 ablası ise, bu duruma çok üzüldüklerini söyledi.



- Erzurum