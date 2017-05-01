Polisin Miting Sofrası

KARS'ta Emek ve Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen 1 Mayıs mitinginde görev alan polis memurlarının miting sonrası, yıkılan şehir stadının ihate duvarındeki yemek molası ilginç görüntüler oluşturdu.



Emek ve Dayanışma Platformu'nun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği miting alanına gelen çeşitli işçi sendika üyeleri, HDP ve CHP'liler yapılan konuşmaların ardından halay çekti. Eğitim Sen Kars Şubesi Başkanı Çetin Koçyiğit burada yaptığı konuşmada, "Bizler, düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasını, halkların eşit, özgür, bağımsız, demokratik bir Türkiye'de bir arada yaşamasını, haklarımızın ve özgürlüklerimizin güvence altına alınmasını, toplu sözleşmeli, grevli sendikal hak ve özgürlüklerimizi kullanmak istiyoruz" diye konuştu



Öğle saatine denk gelen miting sonrasında görevli polisler getirilen kumanyalarını aldı. Polis memurları yemeklerini rahatlıkları yiyebilmek için yıkılan şehir stadının ihate duvarını masa olarak kullandı. Polisler ihate duvarına sıralıp yemeklerini yiyerek mitingin yorgunluğunu attı.



- Kars