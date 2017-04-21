Polisin Elinden Kaçan Zanlı, Havaya Ateş Açılarak Yakalandı

Antalya'da adliyeye getirilişi sırasında polisten kaçmaya çalışan zanlı, havaya ateş açılarak yakalandı.



Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 suçtan aranan M.Ş.B'yi gözaltına aldı. Antalya Adliyesine sevk edilen zanlı, binanın girişinde polislerin elinden kurtularak kaçmaya başladı.



Adliye bahçesindeki ekiplerin de katılmasıyla zanlı ve polisler arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı.



Polisler, uyarılara rağmen kaçmayı sürdüren zanlıyı durdurmak için havaya 2-3 el ateş açtı.



Bunun üzerine duraksayan M.Ş.B, polis ekiplerince yakalandı. Yeniden adliyeye getirilen zanlı, çevredekilerden kovalamaca sırasında çıkardığı ayakkabılarını getirmelerini istedi.



Olay nedeniyle adliye bahçesindekiler kısa süreli panik yaşadı.