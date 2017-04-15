Polisin 'Dur' İhtarına Uymayan Otomobil Terk Edilmiş Halde Bulundu

Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil terk edilmiş halde bulundu



ANKARA - Başkent'te polisin "dur" ihtarına uymayan bir otomobil, bir süre kaçtıktan sonra terk edilmiş olarak bulundu. Kaçan otomobil sürücüsünün aranma kaydının olduğu öğrenildi.

Olay, Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli Yunus ekipleri, durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan 06 FVV 39 plakalı otomobilin sürücüsü Hakan A. aracıyla kaçmaya başladı. Otomobilin yakalanması için takviye isteyen Yunus ekipleri kaçan aracın peşine düştü. Kısa sürede gözden kaybolan otomobil, yapılan aramaların ardından 771. Sokak üzerinde terk halde bulundu.

Otomobilin bulunmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Aranma kaydı olduğu öğrenilen sürücü Hakan A.'nın yakalanması için bölgede çalışma başlatılırken, terk edilmiş halde bulunan kazalı otomobilde polis ekipleri tarafından arama yapıldı.

(UKY-BT-