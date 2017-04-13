Polisin Dur İhtarına Otomobil Sürücüsü Yakalandı

- Polisin dur ihtarına otomobil sürücüsü yakalandı



GAZİANTEP - Gaziantep'te polisin dur ihtarına uymayıp kaçan Ferit M. polisin 20 dakika kovalamasının ardından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Gaziantep'in Şehitlakamil ilçesine bağlı Karacaahmet Mahallesinden meydana geldi. İddiaya göre polisi görünce kaçmaya çalışan 27 HA 192 plakalı otomobil sürücüsü 25 yaşındaki Ferit M. polisin dur ihtarına uymadı. Yaklaşık 20 dakika süren kovalama sonrası otogar yakınlarında sıkışan trafikte durmak zorunda kalan sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Polis gözaltına alınan şahsın otomobilinin içinde uyuşturucu ve silah ararken, kovalamacada yaralandığı ileri sürülen Ferit M. çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri gözaltının ardından her ihtimalleri göz önünde bulundurarak 25 yaşındaki Ferit M.'yi üzerini,ayakkabısı ve otomobilinin içini didik didik arandı.