Polisin Baskın Yapacağını Anlayınca Balkondan Atlamak İstedi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cezaevinden firar eden bir kişi polisin saklandığı eve baskın yapacağını anlayınca balkondan atlayıp intihar etmeye çalıştı. Polis cezaevi firarisini ve girerek gözaltına aldı.



Olay Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre evli ve bir çocuk babası Yalçın E. (41) bir süre önce silahla tehdit, hırsızlık, basit tehdit, hakaret gibi suçlardan 468 gün hapis cezası alan ve cezasının infaz edildiği Düzce Açık Cezaevi'nden firar etti. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı araştırmada Yalçın E.'nin saklandığı evi tespit ederek baskın yapmak için hazırlandı. Saklandığı apartmanın 5. Katındaki dairenin balkonundan gözcülük yapan Yalçın E., polisi fark edince yakalanmamak için intihar girişiminde bulunmayı denedi. Şüphelinin balkondan atlamak istemesi üzerine polis olay yerine itfaiye ve 112 ekiplerini çağırdı. İtfaiye ekiplerinin önlem aldığı sırada polis kapıyı açarak eve girdi ve Yalçın E.'yi gözaltına aldı. Doktor raporu için hastaneye götürülen Yalçın E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beycuma Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - ZONGULDAK