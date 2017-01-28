Polisi Görünce Uyuşturucuyu Ateşe Attılar

Adıyaman'da metruk binaları inceleyen polisi görünce kullandıkları uyuşturucuyu ateşe atan iki şahıs polisten kaçamadı.



Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri Mara Mahallesi Kale arkasında bulunan metruk binayı kontrol amaçlı denetledi. Metruk bina içerisinde uyuşturucu kullanan ve polis ekiplerini görünce esrar maddesini yaktıkları ateşe atan Gökhan Ç. ve Emre B.'nin üst araması yapıldı.



Şahısların üzerinde 10 gram esrar maddesi ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan şahıslar Uyuşturucu Şube Müdürlüğüne teslim edildi.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN