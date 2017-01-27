Polisi Görünce Suriyeli Kaçakları Bırakıp Kaçtı

TEKİRDAĞ'da, kaçakları taşıyan minibüsün sürücüsü, polis ekiplerini görünce 10 Suriyeliyi bırakıp kaçtı.



Tekirdağ Atatürk Orman Çiftliği civarında şüpheli bir grubun dolaştığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 Suriyeli yakaladı. Yunanistan'a gitmek için yola çıktıklarını anlatan kaçaklar, minibüs sürücüsünün polis ekiplerini görünce kendilerini yola bırakıp kaçtığını anlattı.



Polis, kaçan minibüs sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatırken, Hakkari için ikamet belgeleri bulunan Suriyeli kaçakları işlemlerinin ardından geri gönderdi. - Tekirdağ