Polisi Görünce Esrarı Arkadaşının Arabasının Küllüğüne Sakladı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, arkadaşının arabasında yolculuk yaparken uygulama yapan polis ekiplerini görünce üzerindeki esrarı aracın küllüğüne gizleyen şüpheli yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, önceki gece Gazipaşa mahallesi Zümretevler sokakta arkadaşı H.H.S.'ye ait arabada yolculuk yapan şüpheli M.B. (22), uygulama yapan polis ekiplerini görünce, üzerinde bulundurduğu uyuşturucu maddesini aracın küllüğüne koydu. Polis tarafından aramada uyuşturucu madde bulununca şüpheli, arkadaşı olan araç sürücünün olaydan haberinin olmadığını belirterek suçunu itiraf etti. Şüpheli M.B., ifadesi alınmak ve hakkında işlem başlatılmak üzere Tepebaşı'na bağlı Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. - ESKİŞEHİR