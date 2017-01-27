Polisi Görünce Bonzaiyi Kömür Sobasında Yakmaya Çalışırken Yakalandı

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerince narkotik dedektör köpeklerle düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu hap ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Bir kişi sentetik uyuşturucuyu kömür sobasında yakmaya çalışırken yakalanırken, operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Çerkezzksöy İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş birimlerinden oluşan 100 polis, Bağlık Mahallesi'ndeki küme evlere operasyon yaptı. Polis ekipleri, narkotik dedektör köpekleri 'Çapkın' ve 'Larissa' ile bütün evleri ve çevresini tek tek inceledi.



Yapılan aramada 200 adet satışa hazır hap ile 480 gram bonzai ele geçirildi. Bir kişi ise çok sayıda kişinin ölümüne yol açan sentetik uyuşturucu bonzaiyi kömür sobasında yakmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.



Operasyon kapsamında uyuşturucu ticareti yapmak ve satmak suçundan C.K., Ş.Y.,İ.E.,A.K.,D.F. ve M.Ö. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 8 kişi, sorgulanmak üzere Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polisin başlattığı soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ