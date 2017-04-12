Polisi Darp Edenlerin Cezaları Belli Oldu

Eskişehir'de bir polis memurunu görüntü çektiği esnada darp ederek yaralayan 4 sanık 8 yıl 6 ay, 1 sanık ise 9 yıl 3 ay hapse mahküm edildi.



Ankara'da meydana gelen terör saldırısı sonrasında Eskişehir'de 'Savaşa İnat Barış Hemen, Şimdi Barış Emek, Demokrasi' konulu miting sırasında toplanan yaklaşık 400 kişilik grup içerisinde bir takım kişiler, görüntü alan polis memuru C.S.'ye saldırarak ağır yaralanmıştı. Olay sonrasında çalışma başlatan ekipler, polis memuru C.S.'yi darp ettiklerini iddia edilen A.D., K.A., A.K., G.K., Ö.A., ve A.K. işimli şüphelileri yakalanarak gözaltına alınmış, şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Olay sonrasında şüpheliler hakkında 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Şüphelilerin yargılanmaları tamamlandı. Mahkeme, görülen son duruşmada şüpheliler hakkında kararını açıkladı. Mahkeme, şüphelileri, 'Kamu görevlisine görevini yaptırmamak için yaralama, saldırma, 'Toplantı ve gösteri yürüyüşünde görevlilerin görevlerini yapmalarına engel olma, kamu malına zarar verme" suçlarından cezalandırdı.



Mahkeme heyeti, sanıklardan Koray A., Abdulkadir K., Ayhan K., Göhkan K.,'yi 8 yıl 6'şar ay, Ahmet D.'yi ise 'Kamu malına zarar verme' suçundan diğer sanıklara oranla 9 ay daha fazla ceza olarak 9 yıl 3 ay hapse mahkum etti. - ESKİŞEHİR