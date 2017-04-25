Gaziantep'te polisi alarma geçiren saatli bombanın oyuncak olduğu anlaşıldı.



Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi 408 Cadde üzerinde bulunan çöp konteyneri önüne bırakılan saatli bomba paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine alarma geçen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Güvenlik çemberinin oluşturulduğu bölgeye gelen bomba uzmanları, sokak ortasındaki bombayı imha etmek üzere çalışma başlattı. Ekipler, dijital saat göstergesi olan ve dinamit lokumlarını andıran bombanın üzerinde ateşleyici düzenek bulunmadığını belirledi. Ekipler yaptıkları incelemede saatli bomba zannedilen düzeneğin oyuncak olduğunu belirledi. Dinamit lokumlarının kartondan olduğunu gören ekipler, düzeneğin üzerinde kablo ya da ateşleyici bölüm bulunmadığını tespit etti.



Polis, oyuncak bomba düzeneğini yol kenarına bırakan şahsı bulmaya çalışıyor. - GAZİANTEP