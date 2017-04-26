Polise Oklarla Direndiler

Brezilya ' da Amazon yerlileri, topraklarının tarım anlaşmasına dönüşmesini protesto etmek için Başkent Brasilia'daki Ulusal Kongre Binası önünde toplandı.

Brezilya'da Amazon yerlileri, topraklarının tarım anlaşmasına dönüşmesini protesto etmek için Başkent Brasilia'daki Ulusal Kongre Binası önünde toplandı....

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Protesto, Brasilia, Brezilya, Başkent, Polis, Bina, Tarım
reklam