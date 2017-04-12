Polise Linç Girişimine Ceza Yağdı

ESKİŞEHİR'de protesto yürüyüşü sırasında görüntü çeken polis memuru C.S.'ye linç girişiminde bulundukları iddiasıyla yargılanan sanıklardan birine 9 yıl 3 ay, 4 sanığa da 8.5'şar yıl hapis cezası verildi.



Yenibağlar Mahallesi'nde 10 Ekim 2015 tarihinde toplanan yaklaşık 500 kişi, Ankara'daki bombalı terör saldırısını protesto etmek için yürüyüş yaptı. Yürüyüş sırasında kamerayla görüntü alan sivil polisler, kalabalık arasında bulunan bir grubun saldırısına uğradı. Gruptaki bazı kişiler ile görevli polisler, araya girerek bir polis memurunu kalabalığın arasından kurtardı. Burnu kırılan polis memuru C.S., kaldırıldığı hastanede tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edildi. Olaya karıştıkları öne sürülen Abdulkadir Kabul, Ahmet Dik, Gökhan Kuşku, Koray Abdan, Ayhan Kahraman ile 17 yaşındaki Ö.A. gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Sanıklardan 18 yaşından küçük olan Ö.A. hakkında Eskişehir 1'inci Çocuk Mahkemesi'nde, diğer 5 sanık hakkında da 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.



Eskişehir 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada sanıklar Abdulkadir Kabul, Ahmet Dik, Gökhan Kuşku, Koray Abdan ve Ayhan Kahraman tahliye edildi.



Önceki gün yapılan son duruşmada tutuksuz sanıklar Koray Abdan, Ayhan Kahraman, Ahmet Dik, Abdülkadir Kabul ve Gökhan Kuşku suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını istedi. Mahkeme hakimi sanıklardan Ahmet Dik'i 9 yıl 3 ay, diğer sanıklar Koray Abadan, Ayhan Kahraman, Abdülkadir Kabul ve Gökhan Kuşku'yu da 8.5'ar yıl hapis cezasına çarptırdı. Yaşı küçük olan sanıklardan Ö.A.'nın ise davasının devam ettiği belirtildi.



FOTOĞARFLI - Eskişehir