Polise Kendini İhbar Etti

İzmir'de polisi arayarak, kendi otomobilini, "İstanbul Ortaköy'deki saldırıyı gerçekleştiren teröristin bulunduğu" yönünde ihbar eden kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Emre Can T. adlı kişi 155 polis ihbar hattını arayarak "İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısını gerçekleştiren teröristin İzmir'de olduğunu, içinde uzun namlulu silah bulunduğunu gördüğü açık plakasını verdiği otomobille hareket ettiğini" söyledi.



İhbar üzerine polis ekiplerinin harekete geçmesine rağmen Emre Can T, kısa sürede aynı yöndeki ihbarını 10 kez yineledi.



Polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktaların birinde şüpheli araç durdurulduğunda, yapılan kimlik sorgulaması sonucu araçtaki kişinin ihbar sahibi Emre Can T. olduğu anlaşıldı.



Emre Can T, polisi yanıltıcı ihbarda bulunmaktan gözaltına alındı.