Polise bombalı saldırı olayında gözaltına alınan 18 kişi adliyeye sevk edildi



MERSİN - Mersin'de polise bombalı saldırı olayında gözaltına alınan çeşitli terör örgütlerine mensup 18 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 3 Nisan tarihinde meydana gelen ve terör örgütü MLKP-FESK'in üstlendiği saldırıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütleri TKP/ML, DHKP/C, MLKP ve DKP/BÖG'e yönelik düzenlenen operasyonlarda, ikisi 18 yaşından küçük 18 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 1 haftadır Terörle Mücadele Şubesinde sorgulanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan şüpheliler, adliyeye çıkarılışları sırasında terör örgütü lehinde slogan atarak polise direndi. Polis, zanlıların ağzını kapatarak susturmaya çalıştı.

3 Nisan tarihinde, merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesinde meydana gelen olayda, yol güvenliğini sağlayan polis aracının yanında, önceden yerleştirilmiş bombanın uzaktan patlatılması sonucu 2 polis memuru yaralanmıştı.