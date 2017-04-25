Polise alarma geçiren saatli bomba, oyuncak çıktı



GAZİANTEP - Gaziantep'te polisi alarma geçiren saatli bomba oyuncak çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi 408 Cadde üzerinde bulunan çöp konteyneri önüne bırakılan saatli bomba, paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine alarma geçen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik çemberinin oluşturulduğu bölgeye gelen bomba uzmanları, sokak ortasındaki bombayı imha etmek üzere çalışma başlattı. Ekipler, digital saat göstergesi olan ve dinamit lokumlarını andıran bombanın üzerinde ateşleyici düzeneği bulunmadığını belirledi. ekipler yaptıkları incelemede saatli bomba zannedilen düzeneğin oyuncak olduğunu belirledi. Dinamit lokumlarının kartondan olduğunu gören ekipler, düzeneğin üzerinde kablo yada ateşleyici bölümünün bulunmadığını tespit etti.

Polis, oyuncak bomba düzeneğini yol kenarına bırakan şahsı ve amacını belirlemeye çalışıyor.