Polis Uyuşturucu Tacirlerine Göz Açtırmıyor

GAZİANTEP (İHA) – Gaziantep'te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, kaleşnikof silah ve ait mermiler ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğünün olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "6 Ekim 2016 günü ilimiz otoban gişelerinde yapılan uygulamada Van ilinden ilimize gelmekte olan şehirlerarası yolcu otobüsü durdurularak, yapılan kontrollerde otobüs içerisinde yolcu olan, D.Ş ve A.Y. isimli şahısların yapılan kontrollerinde D.Ş. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranmakta olduğu tespit edildi. Şahıslara ait valiz içerisine gizlenmiş vaziyette 200 gram ağırlığında uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahıslar gözaltına yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan mahkemeye sevk edildi. Uyuşturucu ile Mücadele ekiplerimizin ilimiz Barak Mahallesinde bulunan bir ikamete yapmış oldukları operasyonda satışa hazır vaziyette 20 gram ağırlığında uyuşturucu maddesi ve ikamet içerisinde 1 Kaleşnikof marka Uzun namlulu silah ve bu silaha ait 1 adet şarjör ve 100 adet Kaleşnikof fişeği ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak A.K., Y.K., Y.Ü., E.F isimli şahıslar yakalanarak adli tahkikata başlandı" denildi. - GAZİANTEP