Polis Teşkilatının 172. Yıl Dönümü Coşkulu Kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 172.yıl kuruluş dönümü, Gaziantep'te coşkuyla kutlandı.



Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda başlayan etkinlikler, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile start verilen Türk Polis Teşkilatının 172.yıl kuruluş dönümü kutlamalarına Gaziantep İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren Emniyet Müdür Yardımcıları askeri erkan ve çok sayıda emniyet personeli katıldı. Programda konuşan İl Emniyet Müdürü Gülveren, "Emniyet teşkilatı kahraman Türk Milletinin Cumhuriyetimizin kuruluşundan evvel kurtuluş savaşında ki yapmış olduğu mücadelede göstermiş olduğu başarıların bugünkü emanetçi ve torunları,çocukları olarak emniyet teşkilatı olarak bu millete ve vatana hizmet etmenin gururun ben 178 beri teşkilatımız 172 yıldır yaşıyor. Biz bu gurur ve şan şöhret ile vatana millete memleketimize her zaman onurunu yaşadık yaşayacağız.Öncelikle bayrağımızın inmemesi vatanın ve millettin bekası için canını hiç esirgemeden kendini feda etmiş şehitlerimize ve yakınlarımıza rahmet diliyorum.Allah Kendilerini peygamberimizin makamına komşu eyler inşallah şefaatlerini bizden esirgemesinler .Gazilerimize acil şifalar diliyorum yine görevi sırasında yaralanan meslektaşlarımıza acil şifa diliyorum.Modern toplumlarda polislik tek başına fiziki tedbirler ile polisiye imkanlarla değil halk ilişkileri ile ne kadar irtibat kurulursa verilen hizmetinde kalitesi, etkinliği, değeri o kadar artar.Bunun en güzel örnekleri de bizim Gazi şehrimizde gerek kamu kuruluşları ve vatandaşlarımıza olan birlik beraberlik ruhu ile örneğini en iyi şekilde göstermiş vaziyette.Dolaysıyla ben burada kamu kurum ve kuruluşlara Gazi şehrimizin vatandaşlarına bir kez daha teşekür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Törende geçen yıl Gaziantep'te devriye aracına ateş açılması sonucu şehit olan Hüseyin Gümüşün oğlu Arda Gümüş'ün kahraman Türk Polisi adılı şiiri okudu. Anıta çelenk bırakılmasının ardından tören Vali Ali Yerli Kaya'ya çiçek verilmesi ile son buldu. - GAZİANTEP