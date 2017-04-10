Polis Teşkilatının 172'nci Kuruluş Yıldönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176'ncı yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve ekibi Muğla Valisi Amir Çiçek'i ziyaret etti.



Ziyarette konuşan Vali Amir Çiçek, toplumsal güvenin tesis edilmesinde polis teşkilatının önemli bir görevi üstlendiğini söylerken, 15 Temmuz darbe girişiminde vatanı bölmek isteyen hainlere karşı kahramanca bir mücadele ortaya koyduğunu açıkladı. Vali Çiçek, "Polis Haftası içinde düzenlenen etkinliklerin, Polis-Halk işbirliğinin sağlanması, halkın sevgi, saygı ve desteğinin kazanılması, bu mesleğin ve yapılan hizmetlerin toplum yaşamı için öneminin vurgulanması, hizmetlerin daha çağdaş ve verimli şekilde yürütülmesi için polislerimize bir mesaj verilmesi bakımından da, büyük önemi bulunmaktadır. Polis Teşkilatımız, toplumsal güvenin tesis edilmesi hususunda, halkın mal ve can güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaktadır. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunmasını sağlayan polislerimiz, toplumda huzuru ve asayişi temin etmek için yeri geldiğinde gözünü kırpmadan canlarını tehlikeye atarak cesaretle ve fedakarca vazifelerini ifa etmektedirler. Türkiye Cumhuriyeti tarihine geçen 15 Temmuzda da polislerimiz canla başla vatanı bölmek, parçalamak isteyen hainlere karşı kahramanca mücadele etmişlerdir. 15 Temmuz sonrasında da darbeci hainlerin yakalanması aşamasında azim ve kararlılıkla görevlerini en iyi şekilde yerine getirmişlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle Emniyet Teşkilatımızın kuruluşunun 172. Yıl dönümünü kutlar, vazifesini yerine getirirken şehit olan polislerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum" dedi.



Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, teşkilat olarak 7-24 görev başında olduklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın huzur ve güveni için tüm polis teşkilatı olarak öncelikli görevimiz huzurun tesis edilmesi. Bu amaçla tüm birimlerimiz ile vatandaşın emrinde olduğumuzu belirtmek isterim. Kuruluşumuzun 172'nci yılına gelene kadar teşkilat olarak vatanımız topraklarının bütünlüğü ve vatandaşlarımızın huzuru ve güvenli için çok sayıda şehit verdik. Gazilerimiz oldu. Başta şehitlerimiz olmak üzere, ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi - MUĞLA