Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 172. Yılı Kayseri'de Kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172. yıl dönümü dolayısıyla Kayseri'de çeşitli etkinlikler düzenlendi. İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra Vali Süleyman Kamçı'yı ziyaret etti.



İlk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve beraberindeki heyet, daha sonra Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'yı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Burada konuşan Vali Kamçı, "Bugün Polis Teşkilatımızın 172. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Öncelikle Kayseri'deki polislerimizin kuruluş yıl dönümlerini kutluyorum. Sonrada tüm Türkiye'deki polislerimizin 172. kuruluş yıl dönümlerini kutluyorum. Polislerimiz 24 saat esasına göre gece gündüz görev yapan, vatandaşın can ve mal güvenliğinin öncelikli olduğu bir görevi ifa eden güvenlik görevlilerimizdir. Polisimizin öncelikli görevleri önleyici kolluk olarak olayların meydana gelmesini önleme görevini ifa etmektedirler ama buna rağmen çeşitli olaylar olmaktadır. O olayların adli kovuşturması yönünde de yine polis teşkilatımız onurla ve şerefle yapmaktadır. Bu vesile ile başta polis şehitlerimize, ilimizde şehit olan polislerimize, ülkemizde şehit olan polislerimize ve terörle mücadelede şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine baş sağlığı ve uzun ömürler diliyorum. Yaralanan gazi polislerimize sağlıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.



Vali Süleyman Kamçı ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular daha sonra, kent meydanında açılan stantları gezdi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün standını ziyaret eden Vali Kamçı, burada maskot Güven abi ve Huzur abla ile hatıra fotoğrafı çekindi. Yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile girilen yarışmada Türkiye birincisi olan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personellerini tebrik eden Vali Kamçı, çalışmalarında başarılar diledi.



"Polis şehitliği ziyaret edildi"



İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve beraberindeki heyet daha sonra Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle başlanan ziyarette Kulular, şehit polis memurlarının mezarlarına karanfil bıraktı ve şehit aileleri ile sohbet ederek, sıkıntılarını dinledi.



"Türk Polis Teşkilatı dünyayla yarışıyor"



Burada bir açıklama yapan İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, "172. Kuruluş yıl dönümümüzü kutluyoruz. Polis teşkilatı kurulduğundan itibaren çok büyük merhale aldık. Bu modern anlamda 172. Yılı kutluyoruz. Türk tarihinde her zaman güvenlik teşkilatı olmuştur. Bu yıl 172. Yaşımızı aldığımız merhaleye bakarsak şuanda Tük Polis Teşkilatı dünyayla yarış üzerindedir. Bugünde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz Türkiye'de birinci olmuştur" dedi. - KAYSERİ