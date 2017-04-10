Polis Teşkilatı'nın 172. Gurur Yılı

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törene; Foça Kaymakamı Ali Çetin, Garnizon Komutanı ve Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral Aydın Şirin, Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, sivil ve askeri erkân, belediye meclis üyeleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve Foçalılar katıldı.

Foça ilçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, vatan ve vazife uğrunda canlarını veren aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı söylendi. İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. 10 Nisan Polis Haftası konulu resim, şiir ve kompozisyon dalında, ilk ve orta dereceli okullar bünyesinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Şiir ve kompozisyon dalında birinci olan öğrenciler, eserlerini sundu.

Program, Türk Polis Teşkilatı'nın 172. Kuruluş Yıldönümü onuruna verilen kokteylin ardından sona erdi.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Polis Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajında; 'Halkın huzur ve güven içerisinde yaşayabilmesi için gecesini gündüzüne katan, nice fedakarlıklara göğüs gererek zor şartlarda çalışan Polis Teşkilatımızın Kuruluş yıldönümünü yürekten kutluyorum. Tüm emniyet mensuplarına görevlerinde başarılar temenni ediyorum. Görevini yapma uğrunda can veren kahraman şehitlerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum'dedi.