Polis Teşkilatı 172 Yaşında

TÜRK Polis Teşkilatı'nın 172'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Antalya'da tören düzenlendi. Şehitlikteki törende ise duygusal anlar yaşandı.



İlk tören, saat 09.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Buradaki tören öncesi havadan ve karadan geniş güvenlik önlemleri alındı. Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya'nın Atatürk anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, polis teşkilatının 172 yıldır Türk sayfasını şan ve şerefle süslediğini ifade etti. Polis teşkilatının 172 yıldır Türk sayfasını şan ve şerefle süslediğini söyleyen Uzunkaya, ülkenin birlik ve beraberliğini korumak için polis teşkilatının yoluna azimle devam ettiğini söyledi. Uzunkaya, "Toplumun her geçen gün artan güvenlik ihtiyaçlarıyla, anayasa ve hukukun dışına taşmayan özgürlük talepleri ekseninde ne güvenlik ne de özgürlükte ödün vermeden güvenlik içinde özgürlüklerin korunduğu, hukukun üstünlüğünün rehber edinildiği, adil ve tarafsız görev anlayışı çizgisinden sapmadan, toplumun her kesiminin sevgi, saygı güven ve desteğini alarak halkıyla bütünleşmiş bir görev anlayışını sürdürmek en temel hedefimizd. Yolumuzun oldukça engebeli, yorucu ve uzun olduğu kadar onurlu ve kutsal olduğunu biliyoruz" diye konuştu.



Cumhuriyet Meydanı'ndaki programın bitiminin ardından Uzunkaya, polis memurları ve vatandaşlara çiçek verdi. Törene katılan bazı vatandaşlar da alanda hazır bulunan polis memurlarını, teşkilatın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik edip birlikte fotoğraf çektirdi.



Celal Uzunkaya, buradaki törenin ardından polis memurlarıyla birlikte Vali Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Burada Vali Karaloğlu'na çiçek takdim edildi. Emniyet teşkilatına önemin son bir yılda yaşanan olaylarla daha net ortaya çıktığını belirten Vali Karaloğlu, "Bir şey daha ortaya çıktı, emniyet teşkilatı sadece ve sadece devletin emrinde olmalı, başka hiçbir kurum, kuruluş ve yapı adı neyse emniyetle irtibatı olmamalı. Emniyet sadece ve sadece devletin ve milletin emrinde olmalı. Emniyetimiz son bir yıldır her türlü terörle, toplumun huzurunu koruma anlamında önemli işler yapıyor" dedi. Referandum öncesi emniyetin her türlü tedbirleri aldığını sözlerine ekleyen Karaloğlu, vatandaşların referandum da olumsuzluk yaşamadan sandığa gitmesini temenni ettiğini söyledi.



ŞEHİTLİKTE TÖREN



Uncalı Kent Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği'nde de tören yapıldı. Duygusal anların yaşandığı buradaki törene, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya'nın yanı sıra, milletvekilleri, emekli il emniyet müdürleri, müdür yardımcıları, şehit polislerin yakınları ve polis memurları katıldı. Şehitler için açılan Şehitlik Defteri'ni imzalayan Uzunkaya, deftere şunları yazdı:



'Emniyet teşkilatımız toplumda huzuru ve düzeni sağlamak, vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak, kanun hakimiyetini ve devlet otoritesini tesis etme gibi çok önemli ve hayati görevleri üstlenmiştir. Bu onurlu görevleri şerefli mazisinden ve milletinden aldığı güçle, büyük özveri ve insan sevgisi ile yerine getirirken, canlarını seve seve feda etmekten kaçınmayarak şehitlik mertebesine yükselen kahraman mensuplarımızı, teşkilatımızın 172'inci kuruluş münasebeti nedeniyle bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Onların aziz hatıraları ve manevi huzurlarında saygıyla eğiliyoruz. Ruhları şad olsun." - Antalya