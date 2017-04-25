Polis'ten Çocuklara 23 Nisan Hediyesi
Van'da polisler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara 2 bin kitap ve uçurtma hediye etti.
Van'da polisler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara 2 bin kitap ve uçurtma hediye etti.
Van Emniyet Müdürlüğü Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Yavuz Selim İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine 2 bin kitap ve uçurtma hediye etti.
Okul yönetimi ve öğretmenleri tarafından karşılanan polisler, öğrencilerle sohbet etikten sonra kitap, kalem, defter ve uçurtmadan oluşan hediye paketlerini hediye etti.
Daha sonra öğrencilerden oluşan bir grup, emniyet amirliğini ziyaret ederek, polis amcalarına teşekkür etti.
Bir öğrenci temsili olarak emniyet amirinin makamına oturarak telsizden anons yaparak, polislerin 23 Nisan bayramını kutladı.