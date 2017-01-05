Polis Tedbiri Elden Bırakmıyor

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, KOM ve TEM Şubesi ekipleri, tedbirlerini ve uygulamalarını arttırdılar. Polisler, kent merkezinde yabancı uyruklu şahıslarla, şüpheli gördükleri şahıslar üzerinde uygulama yaptı.



İstanbul'da yılbaşı gecesi terör olayının ardından Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şok uygulamalarla şehir merkezinde düzen ve asayişi korumak adına denetimlere başladı. Düzce merkezinde bulunan Cedidiye Cami, Büyük Cami, Spor Sokak, Gaziantep Caddesi ve alışveriş mekanı gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama yapan polis ekipleri, yaklaşık 2 saat boyunca denetimlerini sürdürdüler. Özellikle yabancı uyruklu şahıslar ve şüpheli kişiler üzerinde yoğunlaşan uygulama kapsamında 123 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Sorgulamalarda herhangi bir suç yada suç unsuruna rastlanmadı. - DÜZCE