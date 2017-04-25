Polis Tablo İçinde Uyuşturucu Buldu

Polis tablo içinde uyuşturucu buldu

İstanbul Polisinden uyuşturucu operasyonları : 5 kişi tutuklandı



İSTANBUL - İstanbul'da, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çeşitli türlerde 11 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekipleri yaptığı çalışma sonrası şüphelilerin tablo içinde sakladığı uyuşturucuyu ele geçirdi. Operasyonlarda yabancı uyruklu 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Havalimanı'nda olmak üzere son iki haftada zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda çeşitli türlerde yaklaşık 10 kilo 647 gram uyuşturucu madde ile bin 630 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Yurtdışından Türkiye'ye uyuşturucu madde getirdikleri belirlenen Fas uyruklu Ö.C.Ö. (37), H.Ş. (42), Ekvator uyruklu A.F.M.Q. (59),Nijerya uyruklu H.N.K. ve Brezilya uyruklu I.S.P. havalimanında yakalandı. Havalimanında şüphelilerin getirdiği tablo içinde inceleme yapan polis, uyuşturucu ele geçirdi.

Öte yandan Başakşehir'de bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda yurt dışında giden kargo bölümünde ele geçirilen afyon sakızıyla ilgili ismi öğrenilemeyen bir şüpheli gözaltına alındı.

- Uyuşturucular röntgen çekiminde ortaya çıktı

Operasyonlarda Güney Amerika'nın kuzeydoğusundaki Ekvador'un başkenti Kito'dan 16 saatlik yolculuk sonunda İstanbul'a gelen A.F.M.Q.'nin röntgen cihazı ile yapılan beden muayenesinde 14 adet kapsül içine yerleştirilmiş 900 gram kokain ortaya çıktı. Aynı operasyonlarda Fas'ın Kazablanka şehrinden İstanbul'a uçakla gelen H.Ş. adlı zanlının da röntgen çekiminde vücudundan 94 adet kapsül içinde gizlenmiş 420 gram esrar ele geçirildi.

Yurda uyuşturucu sokmak isterken suçüstü yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk olan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.