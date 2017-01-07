Polis, Şilili Futbolcu Eduardo Vargas'ın Kardeşini Dövdü

Hoffenheim forması giyen Şilili futbolcu Eduardo Vargas'ın başı belaya girdi. Milli takım nedeniyle ülkesinde bulunan 27 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden gözü morarmış, yüzü gözü kan içinde bir adamın resmini paylaştı.

POLİS KARDEŞİNİ VE KUZENİNİ DÖVDÜ

İddiaya göre, Vargas, kardeşi ve kuzeni, arabayla giderken yol kontrolü için polisler tarafından durduruldu ve grup, alkol muayenesi yapmak isteyen görevlilere karşı koyarak hakaret etti. Hatta içlerinden biri bir polise vurdu. Bunların ardından Vargas'ın kardeşi ve kuzeninin polisler tarafından dövüldüğü belirtildi.

Yıldız oyuncu da sosyal medyadan yaptığı çağrıyla, olayın videosunu çeken çevre sakinlerinin, görüntüleri kendisine ulaştırmasını istedi.