Polis Şefi Aşırı Hız Yaptığı Gerekçesi İle Kendisine Ceza Kesti.

Times New Roman", Times, serif; font-size: 16px;">ABD Oklahoma eyaletinde bir polis şefi aşırı hız yaptığı videolar tarafından görüntülenince kendisine aşırı hız cezası kesti.

Times New Roman", Times, serif; font-size: 16px;">Polis şefi Justin Burch, ayrıca çalıştığı polis pmerkezinin facebook sayfasında, saat 75 ve 80 kilometre arası hızla giderek kötü örnek olduğunu ve bu yüzden özür dilediğini yazdı.

Times New Roman", Times, serif; font-size: 16px;">Polis şefi video görüntülerinden olmasa kendisine ceza verip vermeyeceği konusunda emin olmadığını söyledi. Video görüntülerini izleyince hız sınırını aştığını anlayan polis memuru, çok önemli bir işi olduğu halde aşırı hız yaptığını söyledi ama bunun bir mazaret olmayacağını söyleyerek kendisine ceza kesit.

Times New Roman", Times, serif; font-size: 16px;">Burch son olarak kendisine kestiği ceza miktarının 300 dolar olduğunu ve bunun tamamını ödeyeceğğini söyledi.