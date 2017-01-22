Polis Sahaya Giren Taraftarlara Müdahale Etti

Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde, Gebzespor sahasında Ergene Velimeşespor ile berabere kaldı. Ergene Velimeşespor'un kalecesi Gebzespor taraftarlarına el hareketi yapınca tribünler karıştı. Sahaya giren taraftarlara polis müdahalede bulundu.



Bölgesel Amatör Lig 12'nci Grup'ta Gebzespor ile Ergene Velimeşespor karşı karşıya geldi. Polis, şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın karşılaşması nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alırken, Gebzespor taraftarı tribünleri doldurdu. Gebzespor karşılaşmanın 27'nci dakikasında Jaba'nın attığı gol ile 1-0 öne geçti. Ergene Velimeşespor 83'üncü dakikakada Tahir'in attığı golle beraberliği yakalarken, karşılaşma 1-1 sona erdi. Karşılaşma sonrasında Ergene Velimeşespor'un kalecisi Ayhan, Gebzespor taraftarlarına el hareketleri yapınca tribünler karıştı. Gebzesporlu taraftarlar sahaya atlayınca çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Çıkan olaylar sonucu 3 taraftar yaralandı. 1 saat süren olaylar sonrasında Ergene Velimeşespor otobüsü yoğun güvenlik önlemleri altında Gebze'den ayrıldı.